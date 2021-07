Figliuolo: “Siamo indietro, dobbiamo convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi” (Di martedì 6 luglio 2021) Francesco Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della visita all’hub vaccinale di Acea a Roma sulla scuola. Siamo un po’ indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare a scuola in sicurezza. Chiederemo una precisazione al Cts che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le vaccinazioni: dato che le vaccinazioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Francesco, commissario per l’emergenza Covid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della visita all’hub vaccinale di Acea a Roma sulla scuola.un po’, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, oraspingere sui cinquantenni, soprattuttoi 215che mancano aper tornare a scuola in sicurezza. Chiederemo una precisazione al Cts che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le vaccinazioni: dato che le vaccinazioni ...

