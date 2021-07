Festival di Cannes 2021 al via: dai film alle star, ecco cosa aspettarci (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo un anno di stop dettato dalla pandemia, il Festival di Cannes riparte in presenza con una rassegna ricca di titoli poco mainstream e molto d’élite e una serie di novità che entrano, di fatto, nella storia della Croisette: è la prima volta che un regista nero, Spike Lee, al quale è anche dedicata la locandina di questa edizione, presiede la giuria internazionale; è la prima volta che il Festival sposa apertamente la causa ambientalista attraverso la nascita di una nuova sezione «green», ed è la prima volta che il numero delle giurate supera quello dei giurati. «Da parte nostra, femminilizziamo le squadre, gli organi, i comitati di selezione» ha raccontato a Repubblica il direttore artistico di Cannes Thierry Frémaux, in perfetta armonia con l’andazzo dei tempi. Alla manifestazione, al via dal 6 al 17 luglio, partecipano 24 titoli in gara, di cui 7 francesi. Si comincia da Annette, il musical dark diretto da Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver, e si prosegue con grandi temi e grandi volti. https://www.youtube.com/watch?v=TRFQaCJm8h0 Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo un anno di stop dettato dalla pandemia, il Festival di Cannes riparte in presenza con una rassegna ricca di titoli poco mainstream e molto d’élite e una serie di novità che entrano, di fatto, nella storia della Croisette: è la prima volta che un regista nero, Spike Lee, al quale è anche dedicata la locandina di questa edizione, presiede la giuria internazionale; è la prima volta che il Festival sposa apertamente la causa ambientalista attraverso la nascita di una nuova sezione «green», ed è la prima volta che il numero delle giurate supera quello dei giurati. «Da parte nostra, femminilizziamo le squadre, gli organi, i comitati di selezione» ha raccontato a Repubblica il direttore artistico di Cannes Thierry Frémaux, in perfetta armonia con l’andazzo dei tempi. Alla manifestazione, al via dal 6 al 17 luglio, partecipano 24 titoli in gara, di cui 7 francesi. Si comincia da Annette, il musical dark diretto da Leos Carax con Marion Cotillard e Adam Driver, e si prosegue con grandi temi e grandi volti. https://www.youtube.com/watch?v=TRFQaCJm8h0

