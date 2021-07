Festival Cannes, al via l’edizione della ripartenza e delle star (Di martedì 6 luglio 2021) Cannes riparte in grande stile dopo l'annullamento della precedente edizione per la pandemia e dal 6 al 17 luglio la Croisette tornerà ad essere il centro del cinema mondiale. Sarà Spike Lee il presidente della giuria di questa 74esima edizione, che vedrà in concorso il nostro Nanni Moretti con il film "Tre piani", interpretato da Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher. E in chiusura di Festival verrà consegnata la Palma d'oro d'onore a Marco Bellocchio, che proprio a Cannes presenterà il suo nuovo film, "Marx può aspettare". La Palma d'oro alla carriera andrà invece a Jodie Foster.Le star si ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 luglio 2021)riparte in grande stile dopo l'annullamentoprecedente edizione per la pandemia e dal 6 al 17 luglio la Croisette tornerà ad essere il centro del cinema mondiale. Sarà Spike Lee il presidentegiuria di questa 74esima edizione, che vedrà in concorso il nostro Nanni Moretti con il film "Tre piani", interpretato da Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher. E in chiusura diverrà consegnata la Palma d'oro d'onore a Marco Bellocchio, che proprio apresenterà il suo nuovo film, "Marx può aspettare". La Palma d'oro alla carriera andrà invece a Jodie Foster.Lesi ...

Advertising

WeCinema : Mesdames et Messieurs domani inizia la 74esima edizione del @Festival_Cannes! ????? Seguiteci per tutti gli aggiornam… - WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - WeCinema : Ad affiancare il Presidente #SpikeLee ci saranno cinque donne e quattro uomini da cinque continenti e di sette nazi… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cannes: il regista di Parasite dichiarerà aperto il festival: (ANSA) - ROMA, 06 LUG - Dopo il trio… - LaRicercaOnline : Non solo Nanni Moretti (con Nevo!) e Wes Anderson (però: Moretti e Anderson!). Inizia oggi il @Festival_Cannes. Ot… -