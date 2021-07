Ferragni Renzi, lo scontro social: "Che schifo che fate politici" (Di martedì 6 luglio 2021) Le dichiarazioni fatte da certe persone fanno più rumore. E se su Instagram hai 24,1 milioni di follower, fino a poco fa il profilo italiano con più seguito, la cassa di risonanza è discreta: Chiara ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 luglio 2021) Le dichiarazioni fatte da certe persone fanno più rumore. E se su Instagram hai 24,1 milioni di follower, fino a poco fa il profilo italiano con più seguito, la cassa di risonanza è discreta: Chiara ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non so se è peggio la Ferragni che “CHE SCHIFO I POLITICI” dimenticando che anche Alessandro Zan è un politico o Ma… - Agenzia_Ansa : Sul #DdlZan Renzi replica a #Ferragni: 'E'qualunquista dire 'i politici fanno schifo'' #ANSA - Giorgiolaporta : Ho studiato sui libri di storia una sinistra forte guidata da #Berlinguer, Togliatti, Nenni e #Pertini. Adesso che… - ApprendistaGeek : @mante Insomma, la Ferragni non è una di passaggio, ma un imprenditrice seria che sa il fatto suo.. magari il conf… - la_prophets : tutto quello che ho da dire sullo scambio social tra Ferragni e Renzi -