Feltri e Meloni | storia di un’intesa E sulla Carta dei valori europea… Parla Crosetto

(Di martedì 6 luglio 2021) “Dopo aver dato tanto al giornalismo, si è accorto che ha ancora tanto da poter dare per la sua città”. Guido, fondatore e già coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia vede così l’adesione del fondatore di Libero Vittorioal partito di Giorgia. Proprio nella sua Milano, dove ancora ci sono un po’ di carte da sistemare in casa centrodestra, il diretur ha deciso di candidarsi come capolista di FdI per le comunali., Giorgiaora ha una bella freccia nella sua faretra. Si aspettava questa scelta? Erano mesi chedichiarava abbastanza ...

fattoquotidiano : L’annuncio di Meloni: “Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni di… - Linkiesta : Vittorio Feltri guiderà la lista della Meloni alle amministrative di Milano - elisabettacost8 : RT @Satiraptus: L'esperienza di Vittorio #Feltri, pessimo giornalista, orgogliosamente razzista, maschilista e antimeridionalista, arruolat… - massimopac1 : RT @LucillaMasini: Comunali Milano. Feltri si candida con FdI ma dice di non capire niente di politica. Se ha anche qualche amico nella 'nd… - Misurelli77 : Se anche Littorino Feltri canta le tue lodi,vuol dire che il tuo posto è a destra La destra più becera d'Europa, qu… -

... ma che l'abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le amministrative", aveva annunciatonel corso dell'evento. Il nome di" in rotta con il proprio giornale ...Vittorioscende in campo: sarà capolista alle amministrative a Milano con Fratelli d'Italia. Il ... Come ti ha convinto Giorgia? 'Non mi ha dovuto convincere. 15 anni fa feci una polemica ...Vittorio Feltri, che di recente ha fatto parlare per lo scontro con Alessandro Sallusti neo direttore di Libero (quotidiano che Feltri ha fondato), guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime ...IL PROGRAMMA "restituire alla città un'immagine anche esteriore che sia migliore di quella dell’ultimo anno e mezzo con il Covid" [Leggi] ...