Feltri candidato? Occhio a questo sondaggio: ribaltone a Milano, il centrodestra sogna il colpo (Di martedì 6 luglio 2021) Nel luglio del 2019 sui quotidiani italiani si apriva un piccolo dibattito sul futuro del sindaco di Milano. Giuseppe Sala diceva di sentirsi pronto per grandi conquiste: «Io a Palazzo Chigi? Fino al 2021 non ne parlo, poi si vedrà...». No, non c'era traccia di autoironia: all'epoca questa ipotesi pareva potabile. Anche il segretario Pd Nicola Zingaretti confermava: «Potrebbe essere lui il candidato premier del centrosinistra», coalizione di cui Beppe era considerato il bomber. Ecco perché stupisce trovarlo due anni dopo all'81esimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci delle città capoluogo, appaiato al primo cittadino di Caltanissetta Roberto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Nel luglio del 2019 sui quotidiani italiani si apriva un piccolo dibattito sul futuro del sindaco di. Giuseppe Sala diceva di sentirsi pronto per grandi conquiste: «Io a Palazzo Chigi? Fino al 2021 non ne parlo, poi si vedrà...». No, non c'era traccia di autoironia: all'epoca questa ipotesi pareva potabile. Anche il segretario Pd Nicola Zingaretti confermava: «Potrebbe essere lui ilpremier del centrosinistra», coalizione di cui Beppe era considerato il bomber. Ecco perché stupisce trovarlo due anni dopo all'81esimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci delle città capoluogo, appaiato al primo cittadino di Caltanissetta Roberto ...

