Feltri candidato al consiglio comunale di Milano | “Eliminare le piste ciclabili e guerra ai monopattini”

(Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante sia fieramente bergamasco e nonostante ad aprile abbia compiuto 78 anni, Vittoriosembra determinato a venire eletto consiglieredi. Vittoriocon Giorgia Meloni Il direttore editoriale di “Libero Quotidiano” compare tra i candidati di Fratelli D'Italia, il partito di destra guidato da Giorgia Meloni, per l'importante appuntamento elettorale. Intervistato in merito ai suoi obiettivi e sul programma elettorale, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni in pieno stile. In primis ha ammesso che: «funziona bene, si tratta di farla ...

Advertising

fattoquotidiano : “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consi… - Gilauax : RT @fattoquotidiano: “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consigli… - samuele26572 : RT @fattoquotidiano: “Eliminare le piste ciclabili e fare la guerra ai monopattini”: gli obiettivi di Vittorio Feltri candidato al Consigli… - CarloneDaniela : RT @sostengoi40: Vittorio Feltri vuole abolire i monopattini e eleminare le piste ciclabili a Milano... vuoi vedere che qualcuno lo vota lo… - LuigiAssecasa : RT @sostengoi40: Vittorio Feltri vuole abolire i monopattini e eleminare le piste ciclabili a Milano... vuoi vedere che qualcuno lo vota lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri candidato

Ildi FdI ha poi puntualizzato che il capoluogo lombardo ' è una città che funziona , si ... "Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorioha deciso di ...Vittorioscende in campo: sarà capolista alle amministrative a Milano con Fratelli d'Italia. Il direttore editoriale di Libero al fianco di Luca Bernardo , il celebre medico edel centrodestra ...Il capolista alle prossime elezioni di Milano per Fratelli d’Italia Vittorio Feltri ha già le idee chiare per come vede la città: ...“Dopo aver dato tanto al giornalismo, si è accorto che ha ancora tanto da poter dare per la sua città”. Guido Crosetto, fondatore e già coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia vede così l’adesione ...