Favignana | yacht con quattro turisti avvolto dalle fiamme | video

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Favignana yacht

Tp24

Paura, questa mattina, a. Una imbarcazione da diporto, 15 metri di lunghezza, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Loera a circa 200 metri dalla costa, in località Cala Azzurra. Le persone ...Paura, questa mattina, a. Una imbarcazione da diporto - 15 metri di lunghezza - per cause in corso di accertamento è andata a fuoco. Loera a circa 200 metri dalla costa, in località Cala Azzurra. Le persone ...Paura, questa mattina, a Favignana. Una imbarcazione da diporto - 15 metri di lunghezza - per cause in corso di ...Paura, questa mattina, a Favignana. Una imbarcazione da diporto - 15 metri di lunghezza - per cause in corso di ...