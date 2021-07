Fargo 5 sarà l’ultima stagione dell’antologia? “Sarebbe bello creare un finale consapevolmente”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021)5 ci, ma al momento non è nemmeno in pre-produzione. C’è solo una vaga idea di ciò che la serie antologica ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen proporrà per la sua quinta, che potrebbe anche essere. Il creatore Noah Hawley pensa a5 buttando giù qualche idea, ma non ha ancora una storia su cui basare la sua sceneggiatura. Di sicuro vede all’orizzonte una potenziale fine della serie, che spera di poter realizzare in maniera consapevole, ovvero sapendo sin dall’inizio della fase di scrittura che quella...