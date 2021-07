Famiglia: Bonetti, ‘chiuso voto emendamenti Family act commissione Camera, in aula il 16’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Abbiamo da poco terminato la votazione sugli emendamenti al #FamilyAct in commissione Affari sociali alla Camera. È un lavoro importante che sta vedendo impegnate le forze di tutto l’arco parlamentare. Attendiamo adesso i pareri delle altre commissioni e ci siamo. La discussione generale è prevista in aula venerdì 16 luglio. Avanti!”. Lo scrive su Facebook la ministra della Famiglia Elena Bonetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Abbiamo da poco terminato la votazione suglial #Act inAffari sociali alla. È un lavoro importante che sta vedendo impegnate le forze di tutto l’arco parlamentare. Attendiamo adesso i pareri delle altre commissioni e ci siamo. La discussione generale è prevista invenerdì 16 luglio. Avanti!”. Lo scrive su Facebook la ministra dellaElena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

