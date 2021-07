Fall Guys | la stagione 5 avrà costumi a tema PlayStation

(Di martedì 6 luglio 2021) Sono stati leakati i contenuti della5 di, e pare che nel titolo verranno introdotti tanti nuovicrossover, di cui tanti avranno comei più grandi franchise di Sony eAl giorno d’oggi, nel mondo videoludico, può essere difficile canalizzare l’attenzione mediatica e mantenerla per un lungo periodo di tempo. Per un po’, l’anno scorso,ci è riuscito: il battle royale sttrutturato a minigiochi era sulla bocca di tutti, e per buona parte dell’anno scorso era un must da giocare, anche grazie ai ...

Può essere difficile nell'età frenetica di oggi per qualsiasi cosa durare troppo a lungo nello zeitgeist culturale. Per un breve periodo dello scorso anno, Fall Guys è stato il gioco da giocare. A suo merito, mentre si è assottigliata la player base, come fanno molti party game, è riuscito a mantenersi piuttosto rilevante un anno dopo. Tanto è dovuto al ... portando così HoYoLAB su console Considerando che il free - to - play di MiHoyo , pur riuscendo a trovare spazio tra i vari Fortnite, Fall Guys e Among Us, non ha davvero mai fatto il passo ... Sono stati leakati i contenuti della stagione 5 di Fall Guys, e pare che nel titolo verranno introdotti vari nuovi costumi a tema PlayStation.