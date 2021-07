Facebook ha chiesto agli utenti di segnalare gli account che istigano all’odio (Di martedì 6 luglio 2021) Gli haters non troveranno più terreno fertile su Fb. L’azienda suggerisce agli utenti di indicare i profili estremisti in forma anonima L’avvento dei social ha reso centrale la discussione sulla libertà d’espressione. Nello specifico, ad essere messo sotto esame è il confine tra libertà d’opinione e istigazione all’odio. In tutte le costituzioni democratiche ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 6 luglio 2021) Gli haters non troveranno più terreno fertile su Fb. L’azienda suggeriscedi indicare i profili estremisti in forma anonima L’avvento dei social ha reso centrale la discussione sulla libertà d’espressione. Nello specifico, ad essere messo sotto esame è il confine tra libertà d’opinione e istigazione. In tutte le costituzioni democratiche ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Mov5Stelle : Sulla proroga del blocco dei licenziamenti la nostra posizione è sempre stata chiara: con un emendamento nel… - carlosibilia : Al momento è attivo un percorso di mediazione da parte dei capigruppo così come chiesto in assemblea. Massimo suppo… - moriggi : RT @SusannaCeccardi: Se 10 anni fa mi avessero chiesto che famiglia avrei desiderato, avrei immaginato esattamente noi 3 ?????? Grazie ai pa… - PiaZorzi : RT @padrenzo: Carissimi amici, molti di voi mi hanno chiesto chi sono i francescani laici nel mondo: non solo vi presento il nuovo preside… - Russo5111 : RT @SusannaCeccardi: Se 10 anni fa mi avessero chiesto che famiglia avrei desiderato, avrei immaginato esattamente noi 3 ?????? Grazie ai pa… -