Facebook, Google e Twitter valutano di lasciare Hong Kong. Troppi rischi per la legge della Sicurezza Nazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Questo fatto avviene dopo la repressione subita da Apple Today, il giornale chiuso in cui dirigenti e giornalisti sono stati arrestati a causa della legge Patriottica che permette di arrestare ... Leggi su scenarieconomici (Di martedì 6 luglio 2021) Questo fatto avviene dopo la repressione subita da Apple Today, il giornale chiuso in cui dirigenti e giornalisti sono stati arrestati a causaPatriottica che permette di arrestare ...

Facebook, Google e Twitter valutano di lasciare Hong Kong. Troppi rischi per la legge della Sicurezza Nazionale La libertà non ha mezze misure, e quando viene limitata bisogna valutare se andarsene. Google Twitter e Facebook hanno privatamente comunicato al governo di Hong Kong che, se le autorità modificheranno le regole relative alla privacy e alla tutela della libertà personale, saranno ...

