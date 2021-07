Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti lancia la sua ode al Pop: «Ogni volta che affronto un video sono travolto da mesi di lavoro incessante, è la mia passione, la mia vita» (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo due anni di attesa è tornato Fabio Rovazzi! Performer, attore brillante, cantante, scrittore, dal 2016 a oggi ha collezionato 15 dischi di patino e oltre 500 milioni di visualizzazioni su Youtube con i suoi videoclip, di cui cura personalmente Ogni dettaglio, dallo script alla regia, dalla sceneggiatura alla produzione. In questi anni ci ha accompagnati in un nuovo genere che lui stesso ha inventato con le sue skills così versatili, diventando un unicum nel panorama nazionale: i suoi lavori non sono dei semplici videoclip ma piuttosto dei veri e propri cortometraggi, opere ambiziose ... Leggi su domanipress (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo due anni di attesa è tornato! Performer, attore brillante, cantante, scrittore, dal 2016 a oggi ha collezionato 15 dischi di patino e oltre 500 milioni di visualizzazioni su Youtube con i suoiclip, di cui cura personalmentedettaglio, dallo script alla regia, dalla sceneggiatura alla produzione. In questi anni ci ha accompagnati in un nuovo genere che lui stesso ha inventato con le sue skills così versatili, diventando un unicum nel panorama nazionale: i suoi lavori nondei sempliciclip ma piuttosto dei veri e propri cortometraggi, opere ambiziose ...

