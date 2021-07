F1, salta il Gp d’Australia: “Lavoriamo su alternative” (Di martedì 6 luglio 2021) “Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 non si svolgerà nel 2021. La gara era in programma dal 19 al 21 novembre all’Albert Park di Melbourne, come 21° round del Mondiale“. Lo hanno annunciato gli organizzatori della rassegna. Un portavoce della “Formula 1” ha poi dichiarato che, sebbene siano delusi dall’impossibilità di svolgere l’evento, “sono fiduciosi di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 e abbiamo una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio d’Australia“. E ancora: “Lavoreremo sui dettagli di queste opzioni nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti una volta concluse ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “Il Gran Premiodi Formula 1 non si svolgerà nel 2021. La gara era in programma dal 19 al 21 novembre all’Albert Park di Melbourne, come 21° round del Mondiale“. Lo hanno annunciato gli organizzatori della rassegna. Un portavoce della “Formula 1” ha poi dichiarato che, sebbene siano delusi dall’impossibilità di svolgere l’evento, “sono fiduciosi di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 e abbiamo una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio“. E ancora: “Lavoreremo sui dettagli di queste opzioni nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti una volta concluse ...

