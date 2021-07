F1, Nikita Mazepin: “Penso che il Circus sia un mondo molto ipocrita” (Di martedì 6 luglio 2021) Il pilota russo Nikita Mazepin sempre al centro delle polemiche in F1 per la sua condotta in pista. Un modo di gareggiare e di girare sui circuiti del Circus che fa discutere tutti. Da questo punto di vista il russo ha cercato di discolparsi, andando all’attacco: “Tutti hanno creato un grosso problema in un momento in cui non sapevo molto sulle qualifiche. È stata la prima volta che scendevo in pista con questo accordo. Nessuno ne aveva parlato con me in un briefing, dato che sono un debuttante, né Penso che se ne discuterà in un incontro. Penso che la F1 sia un mondo ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Il pilota russosempre al centro delle polemiche in F1 per la sua condotta in pista. Un modo di gareggiare e di girare sui circuiti delche fa discutere tutti. Da questo punto di vista il russo ha cercato di discolparsi, andando all’attacco: “Tutti hanno creato un grosso problema in un momento in cui non sapevosulle qualifiche. È stata la prima volta che scendevo in pista con questo accordo. Nessuno ne aveva parlato con me in un briefing, dato che sono un debuttante, néche se ne discuterà in un incontro.che la F1 sia un...

