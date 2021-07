Expo Dubai, agevolazioni alle Pmi campane: domande dal 15 al 29 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) In concomitanza con Expo 2020 Dubai (01 ottobre 2021 – 31 marzo 2022), la Regione Campania finanzia, attraverso un avviso pubblico, le micro e PMI campane per la realizzazione di iniziative rivolte ai mercati esteri, con particolare riferimento al mercato degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e, più in generale, ai mercati dell’area ME.NA.SA. (Middle East, North Africa, South Asia). Le domande di accesso all’agevolazione vanno presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma web https://simricerca.regione.campania.it/ Dal 12 luglio 2021 deve avvenire la compilazione del modulo di domanda con firma digitale e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) In concomitanza con2020(01 ottobre 2021 – 31 marzo 2022), la Regione Campania finanzia, attraverso un avviso pubblico, le micro e PMIper la realizzazione di iniziative rivolte ai mercati esteri, con particolare riferimento al mercato degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e, più in generale, ai mercati dell’area ME.NA.SA. (Middle East, North Africa, South Asia). Ledi accesso all’agevolazione vanno presentate esclusivamente utilizzando la piattaforma web https://simricerca.regione.campania.it/ Dal 122021 deve avvenire la compilazione del modulo di domanda con firma digitale e ...

