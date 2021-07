Ex di Temptation Island critica le corna di Tommaso a Valentina ma lui si era comportato nello stesso modo

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 6 luglio 2021) Alberto Maritato, ex volto della scorsa edizione di, proprio ieri sera hato l’atteggiamento diEletti, il giovane che si è lasciato andare con la single Giulia tradendo la fidanzataNulli Augusti sotto le telecamere del programma. Ex di(ma lui ha fatto la stessa cosa) “Secondo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.