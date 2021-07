Europei:maxischermo ad Alessandria,dove sventolò primo Tricolore (Di martedì 6 luglio 2021) La semifinale degli Europei di calcio ad Alessandria si segue nel luogo in cui per la prima volta nella storia italiana è stato issato il Tricolore. Stasera la partita Italia - Spagna sarà proiettata ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) La semifinale deglidi calcio adsi segue nel luogo in cui per la prima volta nella storia italiana è stato issato il. Stasera la partita Italia - Spagna sarà proiettata ...

Advertising

infoitsport : Magenta. Europei di calcio, semifinali e finale sul maxischermo presso la tensostruttura. - romamobilita : Sempre per gli Europei, maxischermo ai Fori Imperiali (ricordiamo gli accessi limitati, massimo mille le persone am… - infoitsport : Febbre da Europei, maxischermo al Varco per Italia-Spagna - auxhabit : quindi -foto/bacio holivia -unseen larry -fanart larry sul maxischermo per gli europei -bacio larry BEH CHE DIRE PER OGGI È TUTTO - ilgoriziano : Prosegue Monfalcone Estate, si inizia con gli europei sul maxischermo. #monfalcone #ilgoriziano -