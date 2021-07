Europei 2021 – Tiri Mancini | Italia-Spagna: sarà come vedersi allo specchio (Di martedì 6 luglio 2021) Il 20 maggio del 1992 il Barcellona batte la Sampdoria in finale di Coppa dei Campioni. Johann Cruyff esulta. Roberto Mancini continua a protestare con l’arbitro. Da quel giorno, “Macho” medita la rivincita. Boston, 9 luglio 1994, Mondiale Usa. L’Italia affronta la Spagna. Dopo un’ora, si è sull’1-1. Nelle fasi più concitate, Luis Enrique si becca in area una gomitata di Mauro Tassotti. L’arbitro non vede. Proteste inutili. All’88esimo, segna Roberto Baggio. Sei minuti di recupero, un’agonìa per la Spagna che assalta la porta difesa da Pagliuca, ma non pareggia. La Roja è eliminata. “Lucho” Enrique non lo dimenticherà mai. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il 20 maggio del 1992 il Barcellona batte la Sampdoria in finale di Coppa dei Campioni. Johann Cruyff esulta. Robertocontinua a protestare con l’arbitro. Da quel giorno, “Macho” medita la rivincita. Boston, 9 luglio 1994, Mondiale Usa. L’affronta la. Dopo un’ora, si è sull’1-1. Nelle fasi più concitate, Luis Enrique si becca in area una gomitata di Mauro Tassotti. L’arbitro non vede. Proteste inutili. All’88esimo, segna Roberto Baggio. Sei minuti di recupero, un’agonìa per lache assalta la porta difesa da Pagliuca, ma non pareggia. La Roja è eliminata. “Lucho” Enrique non lo dimenticherà mai. ...

