Europei 2021 | tifosa del Belgio risponde agli insulti degli italiani | “La mamma dei cretini è sempre incinta”

(Di martedì 6 luglio 2021) Aveva fatto discutere Eefje Depoortere, la conduttrice televisiva edelche, in un video provocatorio pubblicato prima di-Italia, spezzava gli spaghetti e mangiava la pasta con maionese e patatine. Dopo la vittoria dell’Italia, la supersi è scusata e ha “riattaccato gli spaghetti” con dello scotch. Un gesto divertente, apprezzato da molti (tra cui Claudio Marchisio), se non fosse che qualcuno ha invece cominciato a riempirla di. Ed è proprio a chi si è scato contro di lei con odio che ha voluto replicare, in italiano: “Ladei ...

Advertising

SkySport : Italia-Spagna nel ricordo di Raffaella Carrà: era il suo 'derby' #SkySport #ItaliaSpagna #RaffaellaCarrà #Carrà - Gazzetta_it : Spagnoli incantati dagli Azzurri: “Altro che catenaccio: sembrano il Barça di Guardiola” #Euro2020 - borghi_claudio : Ue, Lega e FdI firmano la carta dei valori dei sovranisti europei: 'No a super Stato, rispettare la liberà delle na… - paoloangeloRF : Italia-Spagna, le ultime news LIVE - VirgilioVazzari : Colloquio in videoconferenza tra Merkel, Macron e Xi Jinping: 'Pronti a collaborale nel segno di un vero multilater… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

Dopo l'audizione del 15 aprileal Parlamento europeo, durante la quale si è discusso dell'iniziativa dei cittadiniEnd the Cage Age, 101 membri del Parlamento europeo hanno inviato una ...... condivisione, dibattito, che nei principali appuntamenti? qui, come a Venezia e Berlino ? ... Il tema dell'allestimento dell'Italian Pavilion a Cannesè una dichiarazione poetica e un ...Prima gara e subito record dei campionati per Benedetta Pilato, che ha fatto il suo esordio questa mattina negli Europei Juniores in corso di svolgimento a Roma. La giovane stella del nuoto azzurro ha ...La previsione visto l’alto grado di contagiosità. L’assessora al Welfare: «La doppia dose di vaccino è fortemente protettiva e l’85% dei pazienti fragili l’ha già ricevuta». Anche una sola dose proteg ...