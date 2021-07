Europei 2021 | le avversarie dell’Italia oltre il campo – La Spagna e quell’ossessione per la neutralità che alla fine alimenta il ‘morbo’

(Di martedì 6 luglio 2021) Inlaè diventata un’ossessione, e le radici di questo fenomeno si trovano nel concetto di Morbo delineato vent’anni fa dallo scrittore inglese Phil Ball, che al calcio spagnolo dedicò un libro ancora oggi godibilissimo. Morbo non è un termine facilmente traducibile. Troppo riduttivo definirlo rivalità, anche se da questa nasce e si (auto)in modo esponenziale, permeando tutti gli elementi della società legati, più o meno direttamente, al calcio. Morbo è un’entità astratta che non può essere fermata, perché talmente radicata nel vasto regionalismo spagnolo da coincidere con lastessa, ...

Advertising

SkySport : Spinazzola dopo l'infortunio, l'operazione al tendine d'Achille. Le news #SkySport #Italia #Nazionale #Roma… - SkySport : Italia-Spagna nel ricordo di Raffaella Carrà: era il suo 'derby' #SkySport #ItaliaSpagna #RaffaellaCarrà #Carrà - DiMarzio : #Euro2020 | Le parole di Roberto #Mancini alla vigilia della semifinale tra #ITA e #ESP - antoguerrera : Inghilterra, dove nasce la generazione d'oro nelle mani di Southgate. Il mio racconto, dall'inizio. #Euro2020… - repubblica : Inghilterra, dove nasce la generazione d'oro nelle mani di Southgate -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2021

I listiniregistrano anche il rallentamento dell'industria tedesca, con gli ordini che a maggio segnano un calo del 3,7% su base mensile a fronte di un +54,3% rispetto allo scorso anno, ...Da una parte la voglia di rinnovare con il Barcellona , dall'altra gli interessamenti dei clubpiù prestigiosi, che restano alla finestra in attesa di conoscere gli sviluppi della trattativa. Il futuro di Leo Messi è ancora in bilico . Il fuoriclasse argentino è ancora ufficialmente ...Inghilterra e Danimarca si sfidano a Wembley per un posto in finale di UEFA EURO 2020 dopo aver seguito due percorsi nettamente opposti."La variante Delta del Covid sarà prevalente in Europa e Italia tra qualche settimana. E' necessario essere più attenti a continuare il tracciamento e a rispettare ...