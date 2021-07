Europei 2020, Raffaella Carrà vince su ogni rivalità sportiva: cosa è stato pubblicato sul quotidiano sportivo spagnolo (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà in Spagna era di casa: ha lavorato in tantissimi programmi ed è tutt’oggi vista come un’icona. LEGGI ANCHE:– La partita di stasera tra Italia e Spagna compromessa da queste immagini ‘rubate’? Ecco il dettaglio notato dagli spagnoli sugli appunti di Roberto Mancini In queste ore il mondo intero la saluta, citando i suoi brani più famosi. Proprio dalla Spagna arriva un omaggio speciale all’artista. Il quotidiano sportivo Marca infatti ha dedicato la prima pagina interamente a Raffaella Carrà citando il ritornello di “Fiesta”, suo brano del 1977. Proprio nel giorno ... Leggi su funweek (Di martedì 6 luglio 2021)in Spagna era di casa: ha lavorato in tantissimi programmi ed è tutt’oggi vista come un’icona. LEGGI ANCHE:– La partita di stasera tra Italia e Spagna compromessa da queste immagini ‘rubate’? Ecco il dettaglio notato dagli spagnoli sugli appunti di Roberto Mancini In queste ore il mondo intero la saluta, citando i suoi brani più famosi. Proprio dalla Spagna arriva un omaggio speciale all’artista. IlMarca infatti ha dedicato la prima pagina interamente acitando il ritornello di “Fiesta”, suo brano del 1977. Proprio nel giorno ...

