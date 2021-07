Euro 2020, Walter Zenga: “Ecco il segreto per battere la Spagna” (Di martedì 6 luglio 2021) Walter Zenga, bandiera della Nazionale e dell’Inter, ha voluto postare alcune sue parole che sarebbero vitali per battere la Spagna a Euro 2020. Euro 2020, Walter Zenga (GettyImages)Questa sera andrà in scena la prima semifinale di questo Euro 2020 che vedrà fronteggiarsi la Nazionale azzurra contro la Spagna. Una semifinale che in un certo senso sa di finale anticipata. In queste ore ci sono tanti incoraggiamenti per gli azzurri uno di questi è arrivato da ... Leggi su chenews (Di martedì 6 luglio 2021), bandiera della Nazionale e dell’Inter, ha voluto postare alcune sue parole che sarebbero vitali perla(GettyImages)Questa sera andrà in scena la prima semifinale di questoche vedrà fronteggiarsi la Nazionale azzurra contro la. Una semifinale che in un certo senso sa di finale anticipata. In queste ore ci sono tanti incoraggiamenti per gli azzurri uno di questi è arrivato da ...

Advertising

team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - morena_faenza : RT @RaiNews: Poco prima delle 21 Antonello @Venditti smetterà di cantare e seguirà la partita insieme ai suoi fan a Cervere #ItaliaSpagna #… - k226xq : Ebbene sì noi siamo mafiosi e vi apriamo il culo, Voi invece vi fate incornare volentieri dai tori uno sport di mer… -