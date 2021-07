Euro 2020, Uefa invita per la finale Eriksen e i medici che lo hanno salvato (Di martedì 6 luglio 2021) L’Uefa ha invitato Christian Eriksen e i medici che gli hanno salvato la vita dopo l’arresto cardiaco occorso in Danimarca-Finlandia per la finale di Euro 2020 in programma a Wembley domenica 11 luglio. Un invito è arrivato anche alla moglie del danese dell’Inter, ma non è arrivata ancora la conferma della partecipazione. A rivelare dell’invito è stato uno dei paramedici in questione, Peder Ersgaard: “Sono eccitato, come un bambino alla vigilia di Natale. Sono molto orgoglioso dei miei sforzi, ma anche di tutta la squadra. ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) L’hato Christiane iche glila vita dopo l’arresto cardiaco occorso in Danimarca-Finlandia per ladiin programma a Wembley domenica 11 luglio. Un invito è arrivato anche alla moglie del danese dell’Inter, ma non è arrivata ancora la conferma della partecipazione. A rivelare dell’invito è stato uno dei parain questione, Peder Ersgaard: “Sono eccitato, come un bambino alla vigilia di Natale. Sono molto orgoglioso dei miei sforzi, ma anche di tutta la squadra. ...

