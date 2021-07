Euro 2020 omaggia Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna: ecco come (Di martedì 6 luglio 2021) Euro 2020, per rendere omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist messa a disposizione per il riscaldamento prima della semifinale Italia-Spagna “A far l’amore comincia tu”. Euro 2020, semifinale Italia-Spagna: l’omaggio a Raffaella Carrà Una delle sue canzoni più amate della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 luglio 2021), per rendere omaggio a, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist messa a disposizione per il riscaldamentodella semifinale“A far l’amore comincia tu”., semifinale: l’omaggio aUna delle sue canzoni più amate della... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

