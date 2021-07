Euro 2020, Luis Enrique: “Complimenti Italia, in finale tiferò per voi” (Di martedì 6 luglio 2021) ”Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Complimenti all’Italia”, firmato Luis Enrique. Il ct della Spagna non perde la sportività nonostante la delusione per la semifinale persa contro gli azzurri a Euro 2020. L’ex allenatore della Roma spiega così l’esclusione iniziale di Morata: “Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togliere la punta e giocare con un centrocampista in più”. Poi, in vista della finale di domenica a Wembley dice: “Mi dispiace per l’Inghilterra, ma tiferò Italia. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) ”Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi.all’”, firmato. Il ct della Spagna non perde la sportività nonostante la delusione per la semipersa contro gli azzurri a. L’ex allenatore della Roma spiega così l’esclusione iniziale di Morata: “Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togliere la punta e giocare con un centrocampista in più”. Poi, in vista delladi domenica a Wembley dice: “Mi dispiace per l’Inghilterra, ma. ...

