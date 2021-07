Euro 2020, l’Uefa invita Eriksen e i medici che lo hanno salvato alla finale di domenica (Di martedì 6 luglio 2021) La UEFA ha invitato Christian Eriksen ad assistere alla finale di Euro 2020 domenica 11 luglio a Wembley. Oltre al 10 danese, l’organismo calcistico Europeo ha invitato anche i soccorritori e i medici che hanno contribuito a salvargli la vita quel 12 giugno, durante quel Danimarca-Finlandia. Chiaramente Eriksen si augura che alla finale possa fare il tifo per i suoi compagni della Danimarca, impegnati nella semifinale contro ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) La UEFA hato Christianad assisteredi11 luglio a Wembley. Oltre al 10 danese, l’organismo calcisticopeo hato anche i soccorritori e ichecontribuito a salvargli la vita quel 12 giugno, durante quel Danimarca-Finlandia. Chiaramentesi augura chepossa fare il tifo per i suoi compagni della Danimarca, impegnati nella semicontro ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Shaw: "Non vogliamo che il sogno finisca" Così Luke Shaw, difensore del Manchester United e della nazionale inglese, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Danimarca.

Raffaella Carrà, omaggio della nazionale italiana prima di Italia - Spagna: 'A far l'amore comincia tu' La Uefa ha accettato la richiesta della Federcalcio e quindi la voce di Carrà risuonerà nello stadio di Wembley prima della semifinale di Euro 2020. Questa la nota con cui la Figc ha annunciato l'...

Europei, 10 nuovi record (già) stabiliti nell'edizione 2020 Sky Sport Nei primi sei mesi del 2021 superati i ricavi del 2020 «Marketing, tecnologia e omnicanalità sono i tre ambiti dove andremo a impiegare i nuovi fondi», commenta il fondatore Enrico Trombini.

EUROPEI - L'Uefa invita Eriksen e i paramedici alla finale L'Uefa ha invitato Christian Eriksen e i sei medici che lo hanno salvato dopo il malore in campo avuto nel corso del match tra Danimarca e Finlandia ad assistere alla finale di Euro 2020, in programma ...

