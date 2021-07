Euro 2020, l’omaggio a Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna. La decisone della Federcalcio (Di martedì 6 luglio 2021) Per omaggiare Raffaella Carrà, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale degli Europei tra Italia-Spagna “A far l’amore comincia tu“, una delle sue canzoni più amate e ballate. Lo annuncia la Federcalcio. “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. prima di ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Per omaggiare, scomparsa ieri a 78 anni, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamentosemifinale deglipei tra“A far l’amore comincia tu“, una delle sue canzoni più amate e ballate. Lo annuncia la. “La scomparsa di un’icona come– dichiara il presidenteFigc Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti.di ...

