EURO 2020, Italia-Spagna, out Morata: le formazioni ufficiali del match (Di martedì 6 luglio 2021) La sfida tra l'Italia e la Spagna andrà in scena alle ore 21.00 in quel di Wembley, il match vale un posto per la finale

Ultime Notizie dalla rete : EURO 2020 Pizzul: "L'Italia è più pericolosa della Spagna, difficile fare un pronostico" L'ex telecronista della Rai, intervenuto all'Estate in Diretta, ha analizzato la semifinale di Euro 2020 in programma stasera. "E' una partita difficile per un pronostico. Sono due squadre che ...

Emerson unica novità, nella Spagna out Morata Una sola novità nell'undici titolare dell'Italia per la partita contro la Spagna, semifinale di Euro 2020 . Al posto dell'infortunato Spinazzola a sinistra gioca Emerson. Per il resto confermata la squadra che ha battuto il Belgio, con Donnarumma in porta; Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini in ...

Emerson unica novità, nella Spagna out Morata Una sola novità nell'undici titolare dell'Italia per la partita contro la Spagna, semifinale di Euro 2020 . Al posto dell'infortunato Spinazzola a sinistra gioca Emerson. Per il resto confermata la squadra che ha battuto il Belgio, con Donnarumma in porta; Di Lorenzo, Bonucci e Chiellini in ...

Emerson unica novità, nella Spagna out Morata Una sola novità nell'undici titolare dell'Italia per la partita contro la Spagna, semifinale di Euro 2020. Al posto dell'infortunato Spinazzola a sinistra gioca Emerson. Per il resto confermata la squ ...

