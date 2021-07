Euro 2020, Italia Spagna: il coraggio delle idee sulla strada verso la finale (Di martedì 6 luglio 2021) Italia e Spagna hanno avuto il coraggio di cambiare e ora si trovano una di fronte all’altra, con sullo sfondo un posto in finale di Euro 2020 Sono passati appena quattro giorni e tanto si è detto su questa partita. E per quanto se ne parli e si cerchi di cavarci fuori qualcosa di già visto, si torna sempre al punto di partenza: in tempi recenti, non abbiamo mai visto un Italia-Spagna come quello che ci attende stasera. Il merito può essere tranquillamente preso dalla Nazionale di Mancini, tanto lontana dalla tradizione azzurra quanto dal curriculum del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)hanno avuto ildi cambiare e ora si trovano una di fronte all’altra, con sullo sfondo un posto indiSono passati appena quattro giorni e tanto si è detto su questa partita. E per quanto se ne parli e si cerchi di cavarci fuori qualcosa di già visto, si torna sempre al punto di partenza: in tempi recenti, non abbiamo mai visto uncome quello che ci attende stasera. Il merito può essere tranquillamente preso dalla Nazionale di Mancini, tanto lontana dalla tradizione azzurra quanto dal curriculum del ...

