Euro 2020, impatto da 73 milioni per la città di Siviglia (Di martedì 6 luglio 2021) Siviglia sorride con Euro 2020. Come riporta Palco23, il Ministro dell’Educazione e dello Sport dell’Andalusia, Javier Imbroda, ha stimato che la competizione abbia portato nelle casse della città circa 73 milioni di Euro, alla luce dei 16.000 spettatori per partita e della media di 380 Euro spesi al giorno per un soggiorno medio di tre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 6 luglio 2021)sorride con. Come riporta Palco23, il Ministro dell’Educazione e dello Sport dell’Andalusia, Javier Imbroda, ha stimato che la competizione abbia portato nelle casse dellacirca 73di, alla luce dei 16.000 spettatori per partita e della media di 380spesi al giorno per un soggiorno medio di tre L'articolo

Advertising

team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - UEFAcom_it : 'La nostra stella è il gruppo' ?????? Ecco perché l'Italia può vincere #EURO2020 ?? #ITA | @Vivo_Azzurro - to0mmorrow : RT @LT91UPDATESIT: ?? Una fan art di Harry e Louis è arrivata ai proiettori di UEFA EURO 2020 a Budapest! - CalcioFinanza : Euro 2020, impatto da 73 milioni per la città di Siviglia -