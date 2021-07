Euro 2020, gli Azzurri omaggeranno Raffaella Carrà stasera prima della partita (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. L’ultima vera grande soubrette, così come di recente Pippo Baudo l’ha definita, è scomparsa ieri 5 luglio all’età di 78 anni. Vista la sua dedizione verso la Nazionale Italiana, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha richiesto e ottenuto dalla UEFA di renderle omaggio. La diva nostrana sarà dunque celebrata stasera, prima della semifinale degli Europei, tra Italia-Spagna. Due paesi che, in effetti, hanno dato tanto a Raffaella Carrà e a cui, in modo speculare, anche lei ha donato ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 luglio 2021)non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. L’ultima vera grande soubrette, così come di recente Pippo Baudo l’ha definita, è scomparsa ieri 5 luglio all’età di 78 anni. Vista la sua dedizione verso la Nazionale Italiana, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha richiesto e ottenuto dalla UEFA di renderle omaggio. La diva nostrana sarà dunque celebratasemifinale deglipei, tra Italia-Spagna. Due paesi che, in effetti, hanno dato tanto ae a cui, in modo speculare, anche lei ha donato ...

