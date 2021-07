Estrazioni Lotto | l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 6 luglio 2021 a partire dalle ore 20 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 luglio 2021)arriva il primo appuntamento della nuova settimana con ledel. Nuova occasione per i giocatori per tentare la fortuna in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Lesi terranno come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano.: le combinazioni estratte nell’appuntamento di sabato 3: le statistiche del gioco Sono ...