"Estate patetica". Matteo Bassetti e la variante Delta: così l'Italia si sta condannando a un autunno di dolore (Di martedì 6 luglio 2021) La variante Delta sta spaventando l'Europa e in particolare la Gran Bretagna, dove ha approfittato delle riaperture totali per tornare a far impennare i contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati quasi 30mila, a fronte di 37 morti. Quest'ultimo dato per fortuna rimane abbastanza basso perché la campagna di vaccinazione è in stato avanzato nel paese governato da Boris Johnson: sulle due dosi il livello di protezione arriva fino al 95 per cento. Quanto sta accadendo in Gran Bretagna deve far scattare un campanello d'allarme anche in Italia, dove la variante Delta presto diventerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Lasta spaventando l'Europa e in particolare la Gran Bretagna, dove ha approfittato delle riaperture totali per tornare a far impennare i contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati quasi 30mila, a fronte di 37 morti. Quest'ultimo dato per fortuna rimane abbastanza basso perché la campagna di vaccinazione è in stato avanzato nel paese governato da Boris Johnson: sulle due dosi il livello di protezione arriva fino al 95 per cento. Quanto sta accadendo in Gran Bretagna deve far scattare un campanello d'allarme anche in, dove lapresto diventerà ...

Advertising

paoloangeloRF : “Scuola sicura dove il virus trova resistenza bisogna che non solo i ragazzi ma anche gli insegnanti siano vaccinat… - Dysagyo_ : RT @waellows: la gente che critica call me by your name è patetica, non è lento, è semplicemente il mood del film che racconta la storia co… - sabrinapapa__ : RT @waellows: la gente che critica call me by your name è patetica, non è lento, è semplicemente il mood del film che racconta la storia co… - siablud : RT @waellows: la gente che critica call me by your name è patetica, non è lento, è semplicemente il mood del film che racconta la storia co… - maxsal314 : @EliseiNicole Prima eravamo il suo popolo veneto, ora siamo 'la gente' che, patetica e cospirazionista, non fornisc… -