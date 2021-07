Esclusiva: Messias-Torino, nuovo incontro. Ora si può chiudere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Junior Messias e il Torino: probabile nuovo incontro nelle prossime ore, stavolta si può chiudere. Il club granata è stato il primo a chiedere informazioni sul brasiliano in uscita da Crotone, una priorità assoluta di Juric. Il primo summit ha portato ad avvicinare le parti, il prossimo potrebbe permettere anche di chiudere per una cifra tra gli 8 e i 9 milioni. Vi abbiamo parlato anche della Fiorentina e confermiamo che si tratta di un profilo assolutamente gradito a Italiano, soltanto che i Viola hanno un organico extralarge e prima di acquistare ancora devono cedere. Ecco perché il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Juniore il: probabilenelle prossime ore, stavolta si può. Il club granata è stato il primo a chiedere informazioni sul brasiliano in uscita da Crotone, una priorità assoluta di Juric. Il primo summit ha portato ad avvicinare le parti, il prossimo potrebbe permettere anche diper una cifra tra gli 8 e i 9 milioni. Vi abbiamo parlato anche della Fiorentina e confermiamo che si tratta di un profilo assolutamente gradito a Italiano, soltanto che i Viola hanno un organico extralarge e prima di acquistare ancora devono cedere. Ecco perché il ...

