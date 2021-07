Eni | si allarga la collaborazione con la Marina militare

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni e lahanno firmato oggi un protocollo finalizzato a consolidare le sinergie già in atto tra le Parti, per garantire da un lato la “sicurezza marittima”, intesa nel senso più ampio, e dall’altro lato, a realizzare un’ampiaa supporto del potenziamento della sicurezza energetica a protezione degli interessi nazionali in campo marittimo. In particolare, la, fornirà supporto ad Eni tramite il concorso all’attività di vigilanza nello specifico settore della subacquea e dell’idrografia, sull’impiego ottimale delle risorse della piattaforma ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eni allarga

Teleborsa

In particolare, la Marina militare, fornirà supporto adtramite il concorso all' attività di vigilanza nello specifico settore della subacquea e dell'idrografia, sull'impiego ottimale delle ...Il Bund però fa meglio ( - 0,28%) e lo spread fra i due titoli sileggermente a 106 punti ... L'incertezza penalizza leggermente i titoli oil di Piazza Affri, conche cede lo 0,73%. Sempre a ...(Teleborsa) - Eni e la Marina militare hanno firmato oggi un protocollo finalizzato a consolidare le sinergie già in atto tra le Parti, per garantire da un lato la "sicurezza marittima", intesa ...(Teleborsa) - Continuano al rialzo i titoli dell'energia, sostenuti dal rincaro dei prezzi del petrolio in attesa del vertice Opec allargato che dovrebbe riesaminare la strategia di ...