Eni-Ecopneus | accordo per nuovi prodotti da pneumatici a fine vita

(Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - Eni ha siglato uncon, società consortile senza scopo di lucro per la gestione deglifuori uso (Pfu) in Italia, aldi valutare le tecnologie idonee a valorizzare i Pfu per l'ottenimento dichimici ed energetici sostenibili, con l'obiettivo di attuare un'economia circolare rigenerativa. L'rafforza la collaborazione tra Eni edche hanno già realizzato un progetto a Massafra (Taranto) per la posa di un asfalto modificato con polimeri e polverino di gomma da Pfu. Il progetto è stato realizzato grazie a ...

Advertising

ansa2030 : Eni: accordo con Ecopneus, per nuovi prodotti da pneumatici. . - IlFanDiSissi : @eni @Ecopneus Ciao siete voi @Eni vero? - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Eni con Ecopneus nel riciclo chimico di pneumatici a fine vita - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Eni con Ecopneus nel riciclo chimico di pneumatici a fine vita - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Eni con Ecopneus nel riciclo chimico di pneumatici a fine vita -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Ecopneus

Read More Ambiente, accordo per nuovi prodotti da pneumatici a fine vita 6 Luglio 2021ha siglato un accordo con, società consortile senza scopo di lucro per la gestione ...Read More Ambiente, accordo per nuovi prodotti da pneumatici a fine vita 6 Luglio 2021ha siglato un accordo con, società consortile senza scopo di lucro per la gestione ...Eni ha siglato un accordo con Ecopneus al fine di valutare le tecnologie idonee a valorizzare i Pneumatici Fuori Uso per l’ottenimento di prodotti chimici ed energetici sostenibili. «Con questo ...Eni ha siglato un accordo con Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) in Italia, al fine di valutare ...