Eni, accordo con Ecopneus per prodotti da pneumatici fuori uso (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni ha siglato un accordo con Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) in Italia, al fine di valutare le tecnologie idonee a valorizzare i PFU per l’ottenimento di prodotti chimici ed energetici sostenibili, con l’obiettivo di attuare un’economia circolare rigenerativa. L’accordo – spiega una nota – rafforza la collaborazione tra Eni ed Ecopneus, che hanno già realizzato un progetto a Massafra (Taranto) per la posa di un asfalto modificato con polimeri e polverino di gomma da PFU. Il progetto è stato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Eni ha siglato uncon, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degliuso (PFU) in Italia, al fine di valutare le tecnologie idonee a valorizzare i PFU per l’ottenimento dichimici ed energetici sostenibili, con l’obiettivo di attuare un’economia circolare rigenerativa. L’– spiega una nota – rafforza la collaborazione tra Eni ed, che hanno già realizzato un progetto a Massafra (Taranto) per la posa di un asfalto modificato con polimeri e polverino di gomma da PFU. Il progetto è stato ...

