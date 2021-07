Emiliano Sala, nuovo dramma in famiglia: la sorella ha tentato il suicidio. È grave (Di martedì 6 luglio 2021) nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala: la sorella dell’ex calciatore argentino ha tentato il suicidio. È grave nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala, l’ex calciatore del Cardiff morto nel gennaio 2019 a seguito di un incidente aereo nel Canale della Manica. Come riportato da La Nacion, la sorella Romina ha tentato il suicidio ed è attualmente ricoverata in ospedale a Santa Fé in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)nelladi: ladell’ex calciatore argentino hail. Ènelladi, l’ex calciatore del Cardiff morto nel gennaio 2019 a seguito di un incidente aereo nel Canale della Manica. Come riportato da La Nacion, laRomina hailed è attualmente ricoverata in ospedale a Santa Fé in ...

Advertising

CalcioWeb : La famiglia di #EmilianoSala di nuovo nel dramma: la sorella è in fin di vita - Sport_Fair : La famiglia di Emiliano #Sala piomba di nuovo nel terrore La sorella Romina ricoverata in fin di vita in ospedale… - WimMensen : RT @ETGazzetta: Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano #Sala: la sorella ha tentato il suicidio, è grave - Maria33759436 : RT @ETGazzetta: Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano #Sala: la sorella ha tentato il suicidio, è grave - MisaCabrera : RT @ETGazzetta: Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano #Sala: la sorella ha tentato il suicidio, è grave -