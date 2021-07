Elisabetta Gregoraci | “Non posso fare l’opinionista del GF Vip | il motivo”

Leggi su vesuvius

(Di martedì 6 luglio 2021)dopo l’esperienza da concorrente nell’ultima edizione spiega perché non può ricoprire quel ruolo nella prossima Getty ImagesAll’ultima edizione del GF Vipha preso parte come concorrente per poi porre fine anzitempo alla sua permanenza nella casa per la troppa nostalgia del figlio. Non ci sarà nella nuova edizione, la sesta, neanche dei panni di opinionista. Non solo perché quei posti – in sostituzione di Pupo e Antonella Elia – sono stati occupati da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – ma perché quel ruolo non le si addice molto: “Non sono così monella e diretta ...