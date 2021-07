Eleonora Perraro presa a morsi e strangolata: ergastolo per il marito Marco Manfrini (Di martedì 6 luglio 2021) Marco Manfrini è stato condannato all'ergastolo. Il cinquantenne di Rovereto era accusato di omicidio volontario aggravato in relazione alla morte della moglie Eleonora Perraro avvenuta nella notte ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 6 luglio 2021)è stato condannato all'. Il cinquantenne di Rovereto era accusato di omicidio volontario aggravato in relazione alla morte della moglieavvenuta nella notte ...

Advertising

glooit : Eleonora Perraro torturata a morsi e strangolata, condanna all’ergastolo per il marito leggi su Gloo… - fanpage : Marco Manfrini è stato condannato all'ergastolo. - AnnaNigra : RT @TgrRaiTrentino: Ergastolo per Marco Manfrini. La sentenza per il femminicidio di Eleonora Perraro. - Ettore572 : RT @romatoday: Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini - PalermoToday : Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini -