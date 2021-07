Elden Ring avrà uno stealth complesso legato ad ambiente, meteo e ora del giorno (Di martedì 6 luglio 2021) Elden Ring presenterà più sistemi con cui i giocatori dovranno prima familiarizzare per affinare le proprie abilità furtive. Secondo il sito web ufficiale, Elden Ring darà ai giocatori la possibilità di "praticare la furtività per evitare il pericolo o catturare i nemici alla sprovvista" usando "l'ambiente, il meteo e l'ora del giorno per ottenere un vantaggio". Nel frattempo, lo sviluppatore FromSoftware ha già confermato un sistema meteo dinamico e un ciclo giorno-notte. FromSoftware ha anche notato in precedenza come ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021)presenterà più sistemi con cui i giocatori dovranno prima familiarizzare per affinare le proprie abilità furtive. Secondo il sito web ufficiale,darà ai giocatori la possibilità di "praticare la furtività per evitare il pericolo o catturare i nemici alla sprovvista" usando "l', ile l'ora delper ottenere un vantaggio". Nel frattempo, lo sviluppatore FromSoftware ha già confermato un sistemadinamico e un ciclo-notte. FromSoftware ha anche notato in precedenza come ...

