Elba | l' incidente domestico era un omicidio | arrestato il marito** 2

(Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - La conferma è giunta dai risultati dell'auopsia. A causare la morte della donna è stata la rottura traumatica della milza. A seguito di questa risultanza, il nucleo investigativo di Livorno, diretto dal sostituto procuratore Giuseppe Rizzo, ha sviluppato ulteriori attività di indagine. Ed è emerso un quadro sconcertante. Almeno dal 2016 Silvia Del Signore è stata vittima di maltrattamenti da parte del marito. Quest'ultimo non solo la sottoponeva "ad un regime di vita insostenibile e penoso", come scrive il Gip nel capo d'imputazione contestato a Saif, "ma in più occasioni usava violenza fisica nei suoi confronti". Così il 1° maggio scorso il marito, al culmine dell'ennesima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Elba incidente

gonews

Dadomestico l'evento celava invece altro. Nel sopralluogo la dinamica era sospetta e dall'autopsia la morte della donna è stata accerata per la rottura traumatica della milza. Dalle ...In seguito a unaereo, un uomo rimane bloccato nell'Artico. Si mettera' in viaggio per ... Con Charlie Hunnam, Idris(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463) ...Portoferraio (LI) – Arrestato all’isola d’Elba un uomo per l’omicidio della moglie maltrattata. Su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i Carabinieri del Nucleo ...Per la morte di una 59enne a Portoferraio i carabinieri di Livorno e Portoferraio hanno trasferito in carcere il marito indagato per omicidio. L'ordinanza ...