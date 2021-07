Elba, incidente domestico in realtà era omicidio: arrestato il marito (Di martedì 6 luglio 2021) All’inizio era sembrato un tragico incidente domestico ma poi le indagini dei carabinieri hanno rivelato che si è trattato di un omicidio: ad uccidere Silvia Del Signore, 59 anni, nella sua abitazione all’isola d’Elba, è stato il marito, Mohamed Saif, 45enne originario del Marocco, carpentiere saltuario. Così su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e della compagnia di Portoferraio, hanno dato esecuzione oggi all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, nei confronti di Saif, che è stato condotto ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) All’inizio era sembrato un tragicoma poi le indagini dei carabinieri hanno rivelato che si è trattato di un: ad uccidere Silvia Del Signore, 59 anni, nella sua abitazione all’isola d’, è stato il, Mohamed Saif, 45enne originario del Marocco, carpentiere saltuario. Così su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i carabinieri del nucleo investigativo di Livorno e della compagnia di Portoferraio, hanno dato esecuzione oggi all’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Livorno, nei confronti di Saif, che è stato condotto ...

LIVORNO: ARRESTATO ALL’ELBA INDAGATO PER L’OMICIDIO DELLA MOGLIE Portoferraio (LI) – Arrestato all’isola d’Elba un uomo per l’omicidio della moglie maltrattata. Su ordine della Procura di Livorno, che ha diretto le indagini, i Carabinieri del Nucleo ...

