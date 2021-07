Ecco Dohrn | la nave oceanografica della Stazione Zoologica di Napoli | 35 metri | può ospitare 14 ricercatori

(Di martedì 6 luglio 2021) Lunga 35, potrà14e 6 membri di equipaggio e sarà dotata delle più moderne strumentazioni tecnologiche. Si chiama “” ed è la nuovaAnton(Szn) – Istituto di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine di. La costruzionenuova infrastruttura di ricerca è stata avviata da pochi mesi presso i Cantieri Navali Cilentani: la messa a mare è prevista entro la fine del 2022. Si tratta di un passo in avanti ...

