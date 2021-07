È tornata la Maratona dles Dolomites | la corsa ciclistica di gran fondo tra le bellezze dell' Alta Badia

Leggi su gqitalia

(Di martedì 6 luglio 2021) Dedicata al tema'Arte (Ert in ladino), domenica 4 luglio si è svolta la 34/a edizione- Enel, manifestazione diunica nel panorama ciclistico internazionale con partenza e arrivo in. La cicloscalata èdopo due anni sul percorso classico di 57 chilometri per 1700 metri di dislivello, più un percorso medio e uno lungo. Alla manifestazione hanno partecipato fra gli altri il ministro'Innovazione, Vittorio Colao in giacchetta verde, Kristian ...