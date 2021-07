È morto Richard Donner | regista di Superman | I Goonies e Arma letate

(Di martedì 6 luglio 2021) (foto: Wikipedia)Daadletale, da Ia Ladyhawke: pochi registi possono vantare di aver firmato così tanti titoli che sono entrati prepotentemente nell’immaginario di diverse generazioni. Uno di questi è sicuramenteil 5 luglio all’età di 91 anni. NatoDonald Schwartzberg il 24 aprile 1930 da una famiglia del Bronx di origini ebraiche, subito dopo la laurea alla New York University iniziò una carriera come attore, durata però ben poco. Seguendo il consiglio delMartin Ritt che l’aveva diretto nello ...

ilpost : È morto il regista Richard Donner, noto per “I Goonies”, “Arma Letale” e “Superman” - Agenzia_Ansa : Cinema: morto a 91 anni Richard Donner, il regista di 'Superman' e dei 'Goonies' - HuffPostItalia : È morto Richard Donner, regista di Superman, I Goonies e Arma Letale - italiagiappone : RT @fumettologica: È morto Richard Donner, regista di “Superman” e “I Goonies” - Bulder178 : RT @badtasteit: #RichardDonner è morto, addio al regista di Superman, I Goonies, Arma Letale -

Ultime Notizie dalla rete : morto Richard

ieri a 91 anni il regista e produttore americanoDonner, autore di tanti capolavori come il primo (1978) e (1985). (1976), la serie con Mel Gibson iniziata nel 1987 e (1985)....Donner, entrato nella storia del cinema per aver diretto il primo 'Superman' con Christopher Reeve, 'I Goonies' e i quattro film della saga di 'Arma letale' con Mel Gibson, èlunedì 5 ...A dare il triste annuncio la moglie nonché socia in affari: i due gestivano insieme una casa di produzione. Scopri tutti i dettagli ...Dopo la notizia della morte del regista Richard Donner arrivano i primi tributi di Hollywood: Steven Spielberg, Mel Gibson e Danny Glover.