E’ morto Richard Donner | il famoso regista americano aveva 91 anni

(Di martedì 6 luglio 2021) . Ha realizzato capolavori come “Arma Letale”, “Superman” e “I Goonies” Un tristissimo giorno per il mondo del cinema. E’all’età di 91, storico, protagonista di pellicole cult tra gli’70 e ’80. Impossibile per tutti i fan L'articolo proviene da Inews.it.

Il prolifico regista e produttoreDonner èlunedì, per cause non dichiarate, all'età di 91 anni, secondo quanto riferito da sua moglie, la produttrice Lauren Schuler Donner, e dal suo business manager.Donner ha ...Donner , novantuno anni, si è spento lunedì, negli Stati Uniti. A confermarlo, senza mai rivelarne le cause della morte, è stato un portavoce della sua casa di produzione.Donner, ragazzino del Bronx, l'ha fondata nel 1986, la sua The Donner's Company, che negli anni avrebbe lavorato alla produzione di alcuni tra i blockbuster più noti. Free Willy , X - Men , ...Sto lavorando ad un sogno anche se a volte sembra così lontano, cantava nel 2009 papà Bruce Springsteen. Probabilmente non aveva previsto però che la figlia avrebbe fatto propria questa frase dopo qua ...Si è spento a 91 anni il papà di titoli cult come «I Goonies», «Arma Letale» e del primo vero «Superman». Ecco dove vedere in streaming le migliori pellicole di questo regista ...