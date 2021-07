È la notte di Italia-Spagna. Una 'prima finale' che in 8 hanno già giocato (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È la notte di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. Il teatro è quello di Wembley, uno degli stadi più importanti e noti al mondo. Sugli spalti oltre 60 mila tifosi, quasi tutti residenti in Gran Bretagna a causa dellla risalita dei casi Covid, dovuti alla variante Delta, che ha colpito il Paese britannico. "Quando si arriva alla vigilia della partita la tensione c'è. In fase di preparazione no perché si deve essere freddi per non fare errori. Ma ora sì ed è il bello di queste partite". Così il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, aveva spiegato in conferenza ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI - È ladisemidi Euro 2020. Il teatro è quello di Wembley, uno degli stadi più importanti e noti al mondo. Sugli spalti oltre 60 mila tifosi, quasi tutti residenti in Gran Bretagna a causa dellla risalita dei casi Covid, dovuti alla variante Delta, che ha colpito il Paese britannico. "Quando si arriva alla vigilia della partita la tensione c'è. In fase di preparazione no perché si deve essere freddi per non fare errori. Ma ora sì ed è il bello di queste partite". Così il commissario tecnico dell', Roberto Mancini, aveva spiegato in conferenza ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rave nel Pisano ancora in corso, la polizia blocca ingressi. L'evento va avanti da sabato notte, presenti migliaia… - GoalItalia : Compagni e amici alla Juve, avversari per una notte ?? L'Italia affronta la Spagna per volare in finale ????-???? Bon… - Inter : ? | #EURO2020 3 amici ?? 3 giocatori nerazzurri ??? 3 Campioni d'Italia ?? Avversari per una notte ?????????? Buona fortun… - Agenzia_Italia : È la notte di Italia-Spagna. Una 'prima finale' che in 8 hanno già giocato - regurgitad0r : #ITAESP #ItaliaSpagna Italia España #EURO2020 #euro2021 #Konami #Eurocopa2021 Italy vs Spain Immobile Insigne Chies… -